Carragher dopo l'infortunio di Van Dijk: "Liverpool prendi Upamecano. Anche pagando un extra"

vedi letture

L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher nel corso della trasmissione Monday Night Football ha parlato dell’infortunio occorso a Virgil van Dijk esortando i Reds ad acquistare un nuovo centrale nel mercato di riparazione: “Il prossimo grande acquisto del Liverpool deve essere al centro della difesa. Lovren è andato via e non è stato rimpiazzato e ora il club si ritrova con solo tre centrali, ma Matip è sempre infortunato e anche su Gomez ci sono molte perplessità. - continua Carragher suggerendo un profilo – C’è un ragazzo di cui tutti parlano, si chiama Dayot Upamecano e gioca nel RB Lipsia. Il Liverpool lo segue e ora deve anticipare i tempi per portarlo in Inghilterra, anche pagando un extra per averlo a disposizione fin dal due gennaio (data di riapertura del mercato NdR)”.