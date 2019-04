Carrera: "Ronaldo un campione, ma serve che anche la Juve cresca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex bianconero Massimo Carrera è stato interpellato sulla Juventus, in particolare sulla prova di ieri ad Amsterdam, da Radio Sportiva: "L'Ajax è una squadra fatta di giovani, ha pressato molto e ha messo in difficoltà Juve e Real. E' una squadra che fa movimento, fa un gioco totale e va presa con le pinze. Con loro bisogna perdere pochi palloni in mezzo al campo. La Juve poteva far qualcosina di più negli ultimi 20 minuti quando l'Ajax aveva un po' allentato la presa. Tra De Jong e Deligt? Preferisco De Jong. Il centrocampo della Juve ha avuto dei problemi e può crescere in questo finale di stagione, Bentancur ieri sera ha fatto una bella partita. Ronaldo? Un campione, un terminale che ha fatto tantissimi gol in Champions, ma ha bisogno che tutta la squadra cresca. Cancelo? Difficile trovare difensori che sappiano anche attaccare. In fase difensiva ha qualche difficoltà ma non è scarso. Quando lui attacca ha dribbling, corsa, passaggio. Chi mi ha sorpreso in questa andata dei quarti? il risultato del Tottenham, dato che il City è tra i favoriti per la Champions. Per il resto son tutte partite aperte, forse il Porto è l'unica squadra che non ha la capacità per mettere in difficoltà il Liverpool".