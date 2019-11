© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite di Radio Anch'io lo Sport su RadioUno, l'ex arbitro nonché ex designatore, Luigi Casarin, ha commentato l'operato di Rocchi in Atalanta-Juventus: "Gli errori commessi? Quello di non aver punito il tocco di mano di Cuadrado. Era un fallo da punire e il protocollo del VAR non consentiva interventi. Il rigore concesso a favore dell'Atalanta è stato giusto, mentre ha fatto bene Rocchi a non concedere quello per il tocco di mano di Emre Can. Così si deve fare in casi di questo tipo".