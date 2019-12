Caso De Siervo, Avv Di Cintio: "Siamo ad un punto di non ritorno"

© foto di Federico De Luca

Continua a tenere banco il caso De Siervo. L'Amministratore Delegato della Lega di Serie A è finito nel caos dopo un audio intercettato durante il consiglio di Lega dello scorso 23 settembre in cui dava disposizione di spegnere i microfoni direzionali delle curve per evitare che i telespettatori potessero sentire a casa i "buu" razzisti. A tal proposito si è espresso anche l'Avvocato esperto di diritto sportivo Cesare Di Cintio, il quale ha commentato amaramente questa guerra di potere in corso. Ecco le sue parole: "Non voglio assolutamente entrare nel merito delle intercettazioni su De Siervo. E' spiacevole però raccontare di questa guerra per il potere ai vertici del calcio italiano. Trame, sotterfugi, addirittura parole captate di nascosto, riprese e poi riutilizzate. Questa è la prova di una situazione che ha superato il limite". Di Cintio poi continua, spostandosi sul caso specifico: "Se si arriva al punto di registrare appositamente uno scorcio di un discorso, decontestualizzarlo, e utilizzare queste parole per screditare l'immagine di una persona allora siamo al punto di non ritorno. Perché le battaglie non investono più temi sportivi, la crescita sana del movimento, il bene del calcio italiano. Ma la persona singola: attaccata, infangata. Annullata (in passato lo stesso giochino fu fatto con Lotito). Il sistema calcio non dovrebbe trovare la sua stabilità in questo tipo di politica. Eppure la strada tracciata continuamente porta a questo. A guerre clandestine che lasciano macerie, ma non costruiscono nulla"