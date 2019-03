© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di ‘Tiki Taka’, in onda su Canale 5, è intervenuto Antonio Cassano, scagliandosi contro Wanda Nara: “Le ha creato terra bruciata a Mauro Icardi con i suoi tweet, le sue dichiarazioni. Chi ha creato tutto questo disastro è stata lei. Non so cosa debba fare Icardi, ma se gli hanno tolto la fascia un motivo ci sarà. Non credo siano diventati tutti matti. L’infortunio? Le sceneggiate le facevo io quando avevo 20 anni, è il caso che torni in campo al più presto. Se lui non torna a giocare a giugno deve andare via. Rakitic all’Inter? È un giocatore di livello interazione di quelli che servono all’Inter. Io lo andrei a prendere domani, ma credo che vogliano rinnovargli il contratto. Comunque preferisco Modric”.