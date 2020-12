Cassano: "Dybala non è un campione. Perché i tecnici spesso non lo ritengono importante?"

Antonio Cassano ha toccato diversi argomenti in diretta Twitch con Adani, Vieri e Ventola, esprimendo tra le altre cose un giudizio piuttosto netto su Paulo Dybala: "Ne ho parlato con Adani. Lui dice che Dybala non è un fenomeno, ma è un grande calciatore. Sono d'accordo. È più di un 'buon giocatore'. Però io non lo vedo un campione, dove una squadra come la Juve gli dice 'Ok, tu sei il perno e devi farmi vincere le partita di campionato e di Coppa'. Io non lo vedo questo tipo di calciatore, perché lui ha avuto sempre problemi nel giocare, con tutti gli allenatori. E io dico: se è un fenomeno, perché tutti gli allenatori spesso e volentieri non lo ritengono assolutamente importante per le loro squadre?".