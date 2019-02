Ospite negli studi di "Tiki Taka" su Canale 5, Antonio Cassano ha parlato del caso Icardi: "L'Inter deve concentrarsi sull'Europa League, ma deve anche conquistare la Champions. Ha bisogno dei gol di Icardi però, deve andare in spogliatoio a chiedere scusa e riconciliarsi. Lo dico da tifoso, perché casini ne ho fatti e lo so. Si chiariscono e a giugno poi si stringono la mano e quel che sarà sarà, ma l'Inter va in difficoltà se no. Se mi avessero tolto la fascia io avrei fatto un disastro, ma ciò non vuol dire che Icardi debba star fuori fino a giugno per questo. La società e Spalletti non sono matti, qualche problema ci sarà, Devono chiarire per il bene dell'Inter. Quel gesto di Perisic è poca roba, secondo me Icardi ha problemi con gli slavi".