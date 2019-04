Cassano: "Milan, rosa mediocre. Ai miei tempi nessuno avrebbe giocato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gattuso si assume delle responsabilità che non ha, per me ha una rosa mediocre. Tra i calciatori che ci sono ora non avrebbe giocato nessuno ai miei tempi al Milan. La società deve puntare a vincere”. Così a TikiTaka l’ex attaccante del Milan Antonio Cassano, il quale ha commentato con alcune brevi frasi il momento negativo della squadra di Gattuso.