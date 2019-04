Cassano sull'Inter: "Spalletti non può fare più di così: lo confermerei"

Fonte: fcinternews.it

Antonio Cassano, ospite negli studi di Tiki Taka, ha parlato del futuro dell'Inter dopo la vittoria contro il Frosinone: "Secondo me l’Inter è giusto che continui su questa strada tenendo Spalletti, è la terza squadra più forte del campionato e più di questo non può fare. Domenica con la Roma è decisiva, se non perde è fatta".