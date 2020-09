Cassano sulla Roma: "Non è Fonseca il problema. Dzeko? Adesso è costretto a segnare 40 gol"

vedi letture

"Non è Fonseca il problema. A me piace tanto, è innovativo e gioca all’attacco. Il problema è Roma: o vinci o non sei nessuno". Parla così Antonio Cassano, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla squadra giallorossa: "Io impazzisco per Dzeko, ma ora con il quasi passaggio alla Juve o fa 40 gol o ogni partita sarà un problema. Dalla nuova proprietà mi aspettavo qualcosa di più concreto. Certo è che ogni anno la Roma perde i migliori calciatori.