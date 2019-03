Fonte: Fcinternews.it

© foto di Alberto Fornasari

"Se guardo al campo, i periodi che ho vissuto al Feyenoord e all'Inter sono stati i migliori della mia carriera. In Italia ho giocato con diverse star, nessuno può togliermi questo". A dichiararlo a rtlnieuws è Luc Castaignos, meteora nerazzurra nella stagione 2011-2012, oggi in forza al Gyeongnam FC in Corea del Sud: "Thiago Motta e Sneijder? Ti rendi conto di quanto siano bravi solo se hai a che fare con loro quotidianamente, sono davvero assurdi. Inoltre, Sneijder mi ha aiutato molto nei miei inizi all'Inter, gli sarò sempre grato per questo. All'epoca l'Inter era uno dei più grandi club del mondo: pensavo di doverci andare, ma anche di sbagliare. Sfortunatamente non è andata come volevo, ma ho imparato molto e ogni giorno mi porto quell'esperienza con me: sono orgoglioso".