Champions League, le partite in programma per oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite della fase a gironi di Champions League. Per le italiane potremo seguire prima l'Inter in casa contro il tedeschi del Monchengladbach e in serata l'Atalanta in trasferta in Danimarca contro il Midtjylland. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 Real Madrid-Shakhtar

18:55 Salzburg-Lok. Mosca

21:00 Ajax-Liverpool

21:00 Bayern-Atl. Madrid

21:00 Inter-Monchengladbach

21:00 Manchester City-FC Porto

21:00 Midtjylland-Atalanta

21:00 Olympiakos-Marsiglia