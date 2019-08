© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insulti razzisti e cori intollerabili nei confronti di Tammy Abraham, calciatore classe 1997 del Chelsea che con il suo errore dal dischetto ha consegnato la Supercoppa europea in mano al Liverpool. Il giocatore dei Blues, dopo il penalty fallito, ha ricevuto moltissimi insulti che sono sfociati poi in forme di razzismo.

La società londinese è prontamente intervenuta tramite un proprio portavoce: "Siamo disgustati dai post che abbiamo visto sui social media, non accettiamo nessuna forma di comportamento discriminatorio. Intraprenderemo le azioni contro i responsabili, perché in questo club non c'è spazio per chi, in possesso di un biglietto o di un abbonamento, si rende protagonista di tali volgarità".