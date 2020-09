Chiarugi: "Se Chiesa lasciasse la Fiorentina mi girerebbero le scatole"

Luciano Chiarugi, bandiera della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo la partita persa contro l'Inter: "Ho visto una grandissima squadra sabato a Milano contro l'Inter che è fortissima e lotterà per lo scudetto. I gol subiti nel finale lasciano l'amaro in bocca visto che Conte aveva sbagliato tantissimo nelle scelte. Io però ripeto ho visto una grande Fiorentina e anche su Iachini ci sono state delle critiche di troppo sulle sostituzioni: è chiaro che puoi essere discusso, ma eri 2-3 e hai avuto due occasioni per fare il 2-4. Aveva azzeccato tutto fino a quel punto, mettiamo sulla bilancia tutte le cose. Io non darei troppe colpe al tecnico. Vlahovic? Restassero così i viola potrebbero farci divertire. Quando sei giovane quei gol lì si possono sbagliare, forse avrebbe dovuto reagire meglio psicologicamente e coprire meglio sul gol di D'Ambrosio. Piatek? Con un centravanti da 20 gol sarebbe una bella creatura questa squadra. Non so chi, ma da qualche anno manca un calciatore così. Chiesa? Ha un talento straordinario e con l'Inter l'ho visto alla grande: sicuro, sereno, voglioso. Ha avuto la voglia di emergere che aveva i primi tempi, ma nei giornali leggo sempre voci insistenti di mercato sul suo conto. Non so cosa succederà, ma mi girerebbero le scatole se dovesse andare via".