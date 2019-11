© foto di Imago/Image Sport

Quando il calciatore non è in casa (e magari è in campo), i ladri provano ad approfittarne. È successo ieri sera anche al Chicharito Hernandez, che era impegnato nel derby di Siviglia. Proprio quando il match è cominciato, dei malviventi hanno tentato di entrare in casa del messicano, ma sono stati scoperti da un domestico, che ha immediatamente chiamato la polizia. I ladri sono riusciti a scappare prima che arrivassero le forze dell'ordine, a mani vuote. Lo riporta Marca.