Ufficiale Gameiro lascia il suo Strasburgo. L'attaccante 37enne vuole un'ultima avventura all'estero

All'indomani del suo 37° compleanno, Kevin Gameiro annuncia il suo addio allo Strasburgo. L'attaccante francese, molto commosso, ha convocato una conferenza stampa in cui ha dichiarato che non rinnoverà il suo contratto con il club in cui è cresciuto e dove è tornato nel 2021.

L'ex di PSG, Atletico Madrid e Siviglia ha specificato che vorrebbe concludere la carriera all'estero. Autore di 4 gol in questa stagione, Gameiro saluterà il suo pubblico nella sfida di domenica contro il Metz, valida per la 37esima giornata di Ligue 1.