Collovati: "Icardi al PSG, un affare per tutti. Io, da dirigente, non gli darei mai 8 milioni l'anno"

L'ex difensore Fulvio Collovati, oggi opinionista calcistico e ospite negli studi de La Domenica Sportiva in onda su Rai 2, ha commentato l'acquisto ufficiale operato dal PSG che ha prelevato a titolo definitivo Mauro Icardi dall'Inter: "Per me hanno fatto un affare tutti, soprattutto se pensiamo all'economia in tempi di Coronavirus. In particolare l'Inter. Io, da dirigente, 8 milioni a stagione di contratto ad Icardi non li avrei mai dati. In fondo, con 150 milioni tra Lautaro Martinez ed Icardi, se vuoi, vai a comprare Haaland. Altro che Werner".

Quindi alcune considerazioni anche sulla Juventus: "Prima di tutto deve pensare a concludere per bene questo campionato, poi per la prossima stagione penserà ad un attaccante al posto di Higuain, a rinforzarsi a centrocampo e ad un esterno sinistro. Il protocollo, con le cinque sostituzioni, se favorisce qualcuno, quello è la Juventus, vista la rosa che ha. Anche se a centrocampo ci sono alcuni problemi: vedi Rabiot, Ramsey che si fa spesso male e Pjanic che ormai è l'ombra del giocatore che conoscevamo".