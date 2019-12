© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato a MilanNews commentando le prime settimane di Pioli in panchina: "Innanzitutto è un gruppo rigenerato e lo si percepisce dalla corsa e dallo spirito che mette in campo la squadra. Significa che il giocatore risponde alle sollecitazioni dell'allenatore. La squadra è viva, si vede velocità in avanti. Si vede proprio lo spirito di gruppo e la coesione. Quando non c'è la ricerca del singolo e della soluzione personale, ma si cerca di andare a giocare in modo corale significa che il lavoro dell'allenatore si vede".