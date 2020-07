Condò sullo scudetto: "E' stata la Juventus meno dominante degli ultimi 9 anni"

Paolo Condò, nel suo "Tema del Giorno" per La Gazzetta dello Sport, analizza la stagione che si sta per concludere ripartendo dalla forza della Juventus: "Perché la sudditanza psicologica degli altri club abbia fine, ricreando la competizione che un tempo era la vera ricchezza della Serie A, occorrono ulteriori aumenti di fatturato. Ma serve anche un nuovo coraggio e una nuova disponibilità a esporsi perché questa Juve è stata la meno dominante delle nove, eppure nessuno ha avuto la forza di andare a vedere le carte. (...) L'eccessiva differenza di budget è un male endemico (non solo italiano) dovuto soprattutto ai proventi Champions, ma finché viene usato come alibi continuerà a produrre rivali distanti e poco motivate. (...) Mica tutti devono puntare allo scudetto, ci mancherebbe; ma questa è una fase storica in cui ciascuno dichiara un traguardo ultraminimo, pavido davanti a critiche che comunque arriveranno".