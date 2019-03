Consiglio Federale: Licenze nazionali e formula playoff/out di C nell'OdG

È stata convocata alle ore 11 di martedì 2 aprile la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 30 gennaio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:

informativa del Direttore Generale;

modifiche regolamentari;

integrazione Manuale Licenze Nazionali 2019/2020;

nomine di competenza;

proposta Lega Pro per la formula dei play off e play out del Campionato di Serie C 2018/2019;

aggiornamento Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale – (D.lgs. 231/2001);

campi di calcio in erba artificiale:

approvazione Regolamento LND “STANDARD” 2018; delibera in ordine alla designazione di un quarto ufficiale arbitro per le gare di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” categoria Under 17, 16 e 15 professionisti e dilettanti, e deroga art. 66 N.O.I.F. per presenze in panchina;

ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale di cui ai CC.UU. n. 67/A del 5 marzo 2019 e n. 71/A del 21 marzo 2019; varie ed eventuali.