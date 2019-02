Stale Solbakken, attuale allenatore del Copenaghen, ha rilasciato un'intervista ad un giornale danese dove ha parlato di un curioso aneddoto riguardante Giovanni Simeone. Infatti secondo quanto racconta il tecnico 50enne, il Copenaghen aveva già avviato i contatti per prelevare il giocatore dal Banfield, tanto di essere già pronto a viaggiare in Italia per incontrare il ragazzo. Il padre, Diego Simeone, ha però bloccato tutto dopo la finale di Champions League con una telefonata. Poi il Cholito decise di venire in Italia firmando per il Genoa.