Coppa Italia, l'Ascoli passa il turno: 5-1 alla Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Netta affermazione dell’Ascoli nel secondo turno di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. La formazione bianconera si è imposta per 5-1 grazie alle reti di Brosco, Da Cruz, Ardemagni e Scamacca (doppietta). Per i piemontesi inutile la rete messa a segno da Azzi al 33’. Nel terzo turno per i marchigiani ci sarà la vincente di Trapani-Piacenza.