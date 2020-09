Coppa Italia, le formazioni di Monza-Triestina: Brocchi ne cambia 10. Gautieri punta su Granoche

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi cambia dieci giocatori rispetto all’esordio in campionato per la sfida di Coppa Italia di questa sera. L’unico reduce è il centrale Bellusci che sarà affiancato da Bettella con Lepore e Carlos Augusto sulle corsie laterali. Fra i pali esordio per Di Gregorio, mentre a centrocampo è alla sua prima Frattesi. In avanti Mota e Finotto con D’Errico trequartista. La Triestina risponde col tridente Sarno-Granoche-Gomez e Lodi in mezzo al campo affiancato da Giorico e Maracchi. In difesa Brivio per Rapisarda e Ligi per Tartaglia. Queste le formazioni ufficiali:

Monza (4-3-1-2): Di Gregorio; Lepore, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Fossati, Barillà; D’Errico; Finotto, Mota. Allenatore: Brocchi

Triestina (4-3-3): Offredi; Struna, Ligi, Lambrughi, Brivio; Giorico, Lodi, Maracchi; Sarno, Granoche, Gomez. Allenatore: Gautieri