Coronavirus, Arcuri: "Prezzo delle mascherine è e sarà di 0,50 cent. La giungla non esiste più"

vedi letture

Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha parlato in conferenza stampa del prezzo delle mascherine, dopo le veementi polemiche delle ultime settimane. “In questi dieci giorni l’argomento principale sono state le mascherine, io penso di dover offrire la mia voce, a chi ha voglia di ascoltarmi. Il prezzo delle mascherine chirurgiche che è stato fissato a 50 centesimi più iva, cioè a 0,61, è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori e altre categorie a essi simili, ciò è e ciò sarà. La giungla che abbiamo lambito non c’è più e non tornerà. Chi compra le mascherine deve farlo al prezzo giusto, non alto e non basso, che garantisce margine a chi le produce e a chi le distribuisce, ma non la speculazione. Continuiamo a distribuire mascherine agli ospedali, alle forze dell’ordine, ai settori della pubblica amministrazione più esposti. Abbiamo aggiunto i trasporti pubblici locali, le RSA pubbliche e private, le polizie locali. Stiamo facendo la nostra parte, da domani condivideremo alle regioni la possibilità di mandare milioni di mascherine di comunità, per distribuirle gratuitamente alle categorie più deboli”.

Sempre sul prezzo delle mascherine, Arcuri parla di compensazione per chi le produce ma solo a patto che venderanno le mascherine ai prezzi stabiliti: “Le associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con noi avranno una compensazione, ma dovranno essere vendute a 0,50 ai cittadini. La grande distribuzione vendono al prezzo che abbiamo deciso noi, le farmacie non c’entrano niente. Loro hanno un solo dovere: comprare le mascherine e portarle in farmacia, non lo stanno facendo. Questo vale anche per i produttori italiani, esiste la compensazione del prezzo. Probabilmente nei prossimi giorni sottoscriveremo una convenzione con i tabaccai e queste reti ci aiuteranno a inondare di mascherine”.