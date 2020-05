Coronavirus, il ministro Azzolina: "Il ritorno a scuola a settembre è una priorità per il Governo"

"Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il Governo. Come già detto più volte siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre". A scriverlo, in queste ore su Twitter, è stato lo stesso ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

