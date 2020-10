Coronavirus, il ministro Gualtieri: "Ristori per categorie colpite arriveranno entro il 15 novembre"

"I ristori arriveranno entro il 15 novembre". Lo ha affermato, riporta SkyTG24, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell'incontro con le categorie colpite dall'ultimo dpcm anti-Covid. I ristori, a fondo perduto, saranno il "pezzo forte" del decreto in corso di stesura: per alcuni settori avranno un coefficiente pari a 1, mentre "per i ristoranti sarà 1,5 e per altri settori potrà arrivare a 2", vale a dire il doppio di quanto già ricevuto durante il lockdown.