Coronavirus, il presidente dell'INPS: "Ora un reddito d'emergenza per un milione di famiglie"

"Adesso un reddito di emergenza per un milione di famiglie". Intervistato da corriere.it, Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, commenta le difficoltà tecniche incontrate all'inizio dell'erogazione del bonus da 600 euro ("ho chiesto scusa in Parlamento, ora funziona tutto regolarmente"), conferma che sono iniziati i pagamenti per la CIG in deroga (ma dipende dalle Regioni: "non possiamo fare nulla se non ci trasferiscono i decreti") e infine affronta il tema del reddito di emergenza, una nuova misurain aiuto delle famiglie attesa dal governo: "Abbiamo gestito il reddito di cittadinanza, gestiremo anche questo. Come funzionerà? Io penso a uno strumento della durata da 2-3 mesi, che aiuti anche famiglie che non hanno accesso al reddito di cittadinanza. Sono circa un milione. Spesa da 1,5-1,8 miliardi? Creso sia un intervento ragionevole".