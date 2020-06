Coronavirus, in Italia 40.545 nuovi tamponi: quasi raggiunti i 5 milioni da inizio epidemia

Sono 40.545 i nuovi tamponi effettuati in Italia per rilevare il contagio da Coronavirus, 4.984.370 in totale quelli effettuati da inizio epidemia. Ieri i nuovi tamponi erano stati superiori di quasi 15.000 unità: per la precisione, +54.722 .