Coronavirus, in Spagna 1' silenzio per le vittime della pandemia prima dei match

vedi letture

Decisione presa insieme da Federcalcio e Liga per ripartenza

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La Federcalcio spagnola e la Liga hanno deciso di far rispettare un minuto di silenzio prima di tutte le partite, fino alla fine della stagione, in memoria delle vittime della pandemia. Lo hanno annunciato con una dichiarazione congiunta. "Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19", recita la nota. Le due organizzazioni hanno raggiunto un accordo per rendere "un sincero tributo durante questa stagione a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia, così come alle loro famiglie". (ANSA).