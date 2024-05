Ufficiale Virtus Verona, arrivano i primi rinnovi. Zarpellon prolunga fino al 2026

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che la Virtus Verona "è lieta di annunciare il prolungamento del contratto del calciatore Leonardo Zarpellon fino al 30 giugno 2026.

Giocatore apprezzato per le eccellenti doti tecniche, Zarpellon si è distinto nelle ultime quattro stagioni con la Virtus Verona nel ruolo di centrocampista offensivo. Nato a Bassano del Grappa il 22 maggio 1999, si accinge ad affrontare l’ottavo campionato consecutivo in Serie C della sua carriera. Vanta 140 presenze da professionista, dalla stagione del debutto con la squadra della sua città natale, la 2016/17, poi proseguendo l’esperienza in Lega Pro con il LR Vicenza e infine, dal 2020, in rossoblù, con la cui divisa è sceso in campo in 87 partite ufficiali realizzando 3 reti.

La Virtus Verona e Leonardo proseguiranno il loro cammino insieme!".