Coronavirus, l'avvocato Liedholm: "Il protocollo è limitato, non può essere applicato"

vedi letture

“Il protocollo ha troppi limiti”. Parola di Paolo Liedholm, nipote del Barone Nils, avvocato penalista intervistato da Tuttosport: “Un protocollo non può derogare a previsioni di legge. Non è chiaro perché siano state indicati passaggi sulla responsabilità dei medici, dato che è un documento di prevenzione e non legale. Inoltre, andrebbero previste altre figure come un responsabile della sicurezza e un medico del lavoro, che è ben altra cosa rispetto al medico sociale. Infine, l’ipotesi di un maxi-ritiro in hotel è anomala: chi vigila? È un protocollo, come sempre in questi casi, pieno di lodevolissime intenzione, ma privo di possibilità concreta di essere applicato dal punto di vista pratico”.