Coronavirus. L'ex tennista Rios: "Duarte fa bene a sparare a chi viola la quartantena"

vedi letture

L'ex campione di tennis Marcelo Rios, numero uno ATP nel 1998, è finito al centro delle polemiche dopo un post su Instagram in cui ha rivelato di appoggiare la politica del presidente filippino Rodrigo Duarte che nelle scorse settimane aveva invitato la polizia a sparare e uccidere chiunque violasse la quarantena imposta per l'emergenza Coronavirus. Una soluzione che Rios vorrebbe venisse applicata anche in Cile, il suo paese: “Non so che tipo di governo abbia questo paese, ma si tratta di uccidere due ragazzi che non rispettano la quarantena. - scrive Rios – Sono sicuro che nessun altro ragazzo poi lo farebbe. Questo è un mio pensiero personale, credo che quando le cose sfuggono di mano serva il pugno forte”.