Coronavirus, Ministro Famiglia: "Blocco totale non può andare avanti a lungo. Pensiamo al dopo"

“Non si può immaginare un blocco come questo per mesi e mesi. Serve organizzare il dopo”. Raggiunta da Repubblica, il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, invita l’intero esecutivo a progettare la ripartenza: “Dovremo imparare a convivere col virus, non possiamo immaginare un blocco del genere a lungo. Dobbiamo pensare a un modello diverso per tutelare la salute convivendo col virus”.