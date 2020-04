Emergenza Coronavirus. Ministro Bonetti: "Riapriamo a turno i parchi per i bambini"

Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ha parlato a Sky Tg 24 della possibilità di riaprire parchi e aree gioco per bambini: “C’è la necessità di mettere al centro i diritti dei bambini e dei giovani, sono un pezzo della popolazione che sta soffrendo in modo particolare per il lockdown. I bambini hanno necessità di diritto al gioco, di muoversi all’aperto. Le scuole sono state chiuse per necessità, sono stati esclusi anche da questo loro spazio. Per questo dico riapriamo i parchi, magari coinvolgendo dei volontari per un accesso contingentato. Il gioco collettivo ovviamente dovrà essere rimandato, ma credo sia possibile aprire qualche area, spero che questo momento che stanno vivendo sia un percorso di crescita. Il governo è d’accordo? La valutazione sulla necessità di dare una risposta alla salute integrale di bambini e giovani è condivisa, serve trovare modi intelligenti per mettere tutto in atto. Zingaretti che chiede fase 2 unitaria, nazionale? Sono d’accordo che serva un coordinamento, spero la task force faccia questo. Deve esserci progettazione condivisa e nazionale, anche se non escludo ci sia un tema di regioni differenziate vista la diversa contagiosità nelle varie zone”.