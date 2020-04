Coronavirus, Richeldi: "Oggi 6 Regioni non registrano decessi e in 9 ce ne sono meno di 10"

Quest'oggi, insieme al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, era presente in conferenza stampa per il consueto bollettino il Professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l'epidemia di COVID-19.

Queste le sue considerazione sugli ultimi diffusi diramati dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute: "I dati di oggi sono molto confortanti, gli indici vanno nella direzione giusta. Oggi registriamo un calo di oltre 3mila unità tra gli attualmente positivi e quasi 5mila guariti. Abbiamo sei regioni che non registrano decessi per COVID-19 e abbiamo nove regioni con meno di dieci decessi nelle ultime 24 ore. Abbiamo una conferma che le misure attuate hanno portato una drastica riduzione della pressione sul servizio sanitario nazionale. Se guardiamo agli ultimi 15 giorni abbiamo sostanzialmente dimezzato il numero di deceduti, raddoppiato quello di guariti, dimezzato il numero dei ricoverati in terapia intensiva e ridotto drasticamente il numero dei ricoverati. Il quadro quindicinale, e ancor più quello mensile, ci dice che stiamo andando nella direzione giusta".