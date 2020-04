Coronavirus, Sibilia: "Mi auguro di poter portare a termine i campionati della LND"

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), è intervenuto alla trasmissione Facebook 'Futsal Podcast', cercando di fare il punto della situazione tra i dilettanti: “Ora è giusto rimanere concentrati sull’emergenza sanitaria, ma il prossimo obiettivo sarà fare tutto il possibile per mitigare l’emorragia di società nella LND. Questo abbiamo sottolineato negli incontri con la FIGC. Il calcio rinascerà anche attraverso il calcio di base e l’attività sociale che il nostro mondo svolge. Per quel che riguarda la stagione in corso, mi auguro di poter portare a termini i campionati. Chi comunque deciderà sarà il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e deciderà certamente per il bene comune di tutti”.