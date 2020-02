© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong ha deciso di scendere in campo personalmente per combattere il Coronavirus che sta colpendo la Cina. L'ex patron interista Thohir ha rivelato che il numero uno di Suning lo aveva chiamato dicendogli di voler acquistare, in Indonesia, 2 milioni di mascherine per aiutare la città di Wuhan, già raggiunta in precedenza con 300mila mascherine distribuite in giro per la città epicentro del virus influenzale che sta mettendo in ginocchio il paese.