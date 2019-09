© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto su Sky Sport 24, Billy Costacurta ha detto la sua sulle difficoltà di manovra del Milan: "Non dipende dal fatto che ci siano squadre chiuse, anche se spesso si dice che è così. In realtà il motivo è la qualità della manovra, che per ora non c'è stata. Ci sono state difficoltà anche contro squadre che sulla carta erano più deboli. È oggettivo che ora ci sia qualche difficoltà nell'applicare quello che Giampaolo dice. Ora non lo dico per difendere Giampaolo, ma anche io ho avuto degli allenatori che si sono presentati con delle nuove idee che richiedevano automatismi da affinare. Fortunatamente questi allenatori si chiamavano Sacchi e Zaccheroni. In questo momento quindi ci vuole un pochino di pazienza, anche se la pazienza a Milano è qualcosa di aleatorio. Sembra che ci sia pazienza ma in realtà a Milano è diverso rispetto che da altre parti".