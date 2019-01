© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo a caccia di record. Il fuoriclasse portoghese ha segnato in tutte le ultime otto trasferte della Juventus in Serie A e insegue il record di Giuseppe Signori, che era riuscito a timbrare in 10 match consecutivi fuori casa tra maggio 1992 e febbraio 1993. Il record in Europa, invece, è del rivale storico di CR7: Messi è arrivato a 13.