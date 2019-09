CR7 migliora subito il record: 25° gol nelle qualificazioni, superato Keane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bastano tre minuti a Cristiano Ronaldo per staccare Robbie Keane e diventare in solitaria il miglior marcatore nelle gare di qualificazione ai campionati europei. Dopo le reti dell'1-0 e del 2-1 nella gara tra Portogallo e Lituania, il campione della Juventus ha siglato anche la sua personale tripletta e infine un poker, portando la sfida sul 4-1. Con questi quattro gol, CR7, che già aveva raggiunto Keane in vetta con 23 reti , stacca l'ex attaccante irlandese e diventa il capocannoniere all time in solitaria, a 25 gol fatti nelle gare di qualificazione europee. E al Portogallo mancano sei gare per concludere il girone.