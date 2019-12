© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco turn over nelle file della Cremonese per la sfida di questo pomeriggio contro l'Empoli in Coppa Italia. Il tecnico Baroni in avanti si affida a Palombi al fianco di Ceravolo, con Soddimo mezzala al fianco di Arini e Castagnetti nella linea a cinque. In porta c'è Volpe. Diversi cambi invece nell'Empoli che schiera fra i pali Provedel e in difesa Nikolaou e Pirrello con Veseli. A centrocampo Frattesi agisce da esterno con Fantacci in cabina di regia. Laribi e Bajrami sono le mezzali. Davanti Piscopo con Mancuso.

Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Volpe; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Castagnetti, Arini, Soddimo, Renzetti; Ceravolo Palombi. Allenatore: Baroni

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi, Bajrami, Fantacci, Laribi, Balkovec; Piscopo, Mancuso. Allenatore: Muzzi

