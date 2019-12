Cremonese, Volpe: "L'esordio un sogno: lavoro come se fossi un titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esordio da urlo per Giacomo Volpe, estremo difensore classe 1996 che contro l'Empoli, in coppa Italia, ha collezionato il primo gettone con la maglia della Cremonese. Ai microfoni di RaiSport tutta la sua emozione per la prima gara, la porta inviolata e il passaggio del turno ottenuto: "Ho dato un segnale a me stesso e alla società: questo era il mio primo obiettivo e l’ho centrato. E poi c'era il secondo, più di squadra, ovvero guadagnarci la Lazio: ce l’abbiamo fatta e siamo contenti. Io penso sempre a preparare le partite come se le dovessi giocare, sono contentissimo per l’abbraccio dei miei compagni dopo il mio esordio di oggi. Stiamo lavorando bene, abbiamo un parco di difensori dove sono tutti forti: lo è stato l’anno scorso e deve tornare ad esserlo. Possiamo fare ancora meglio, questa deve essere la nostra base".