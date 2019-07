© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo promuove il suo connazionale Lautaro Martinez come attaccante dell'Inter. El Valdanito ha infatti così parlato ai microfoni dell'emittente argentina TNT Sports: "Mi ha impressionato quando è arrivato all’Inter, ha una grande personalità e le sue qualità tecniche le conosciamo tutti. L’ho visto alla sua prima partita e conquistò San Siro, nonostante stesse sostituendo uno come Icardi. Per questo non mi ha sorpreso che potesse far bene".

Interpellato anche sulla possibilità di vederlo come futuro nueve della selezione dell'Argentina, ha infine aggiunto: "Con calma, ma ha tutto per far parte della rosa".