© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dio non sbaglia". Così Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, festeggia la tripletta del campione della Juventus alla Lituania. Più articolato il pensiero dell'altra sorella Katia: "Non giocate col lavoro di papà. Ed è finita! Pensa se non l'avesse fatto! Orgoglio di sorella! Ora pensa".