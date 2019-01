Ct Polonia: "Piatek un top. Può raccogliere l'eredità di Higuain al Milan"

© foto di Newspix/Image Sport

Jerzy Brzeczek, ct della Polonia, parla a La Gazzetta dello Sport commentando il passaggio di Krzysztof Piatek al Milan: "Penso sia pronto a raccogliere l'eredità di Higuain. In autunno ha già fatto vedere di essersi perfettamente calato nel campionato italiano. A livello tecnico e non solo: ha dimostrato di non subire la pressione. Quella al Milan sarà molto superiore, ma non credo gli creerà problemi. Il Milan è un grandissimo club, che solo negli ultimi tempi non è stato vincente come era abituato a fare. Piatek è la rivelazione del campionato: le sue prestazioni per cercare di riportate in alto la squadra non potranno che portare benefici a entrambi. Milik al Napoli? Sono molto felice ma non sono sorpreso. So quanto lavora Arek su se stesso. Si impegna moltissimo per migliorare fisicamente e mentalmente".