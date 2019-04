© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vlad Chiriches è uscito dal campo durante Napoli-Atalanta per il solito infortunio alla spalla e ora rischia l'operazione chirurgica. La conferma arriva dal ct della Romania, Cosmin Contra, intervenuto su Radio CRC. "Chiriches ha fatto dei controlli medici ma non possiamo dire ancora nulla perché mancano i risultati delle analisi. C'è sicuramente il rischio che possa operarsi, Vlad è stato sfortunato, ma dipende da quale dolore ha sentito: per ora non sappiamo ancora niente. Su Vlad, gli staff medici del Napoli e della nazionale rumena si confronteranno sicuramente dopo i risultati dei test che il ragazzo dovrebbe sostenere in questi giorni. La stagione del Napoli? Mi è piaciuta molto, sono anni che lotta sempre con la Juventus per vincere il campionato", le sue parole.