Cucchi: "Milan sotto tono, ha sbagliato la partita. Serata da archiviare in fretta"

Una brutta prestazione, "da archiviare in fretta". È questo, via Twitter, il commento di Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto dopo il 3-0 incassato dai rossoneri: "Prestazioni individuali sotto tono. A parte Bennacer e Kjaer, secondo me. Lille organizzato, dal buon pressing e veloce. Milan compassato e poco concentrato. La squadra di Pioli sbaglia la partita. Da archiviare in fretta".