D'Amico: "Gattuso deve sbattere i pugni sul tavolo"

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sull'espulsione di Mazzarri e la vittoria del Torino

"Alcune volte gli arbitri prendono delle decisioni assurde, anche contro gli allenatori che vengono allontanati per aver avuto piccolo eccessi. Non comandano a casa, devono comandare in campo. Il Torino non ha fenomeni in difesa, non ha Nesta o Cannavaro. Subisce pochi gol perchè ha una grande organizzazione difensiva: merito di Mazzarri".

Sul Milan.

"Il Milan può ancora arrivare quarto. Giusto confermare Gattuso per queste ultime 4 partite. Il tecnico sta facendo il massimo, non è solo colpa sua. Gasperini adatto al Milan? È ovvio, sarebbe l'ideale un po' per tutte le squadre. Gattuso? Sembra una resa la sua. Mi piacerebbe che sbattesse i pugni sul tavolo".