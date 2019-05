D'Amico: "Inter da Champions, Spalletti lascia un buon ricordo"

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'Inter: "La squadra nerazzurra ha rischiato di perdere la Champions League, ma adesso direi che se l'è preso. Mi dispiace per l'Empoli, ha giocato bene e meriterebbe di rimanere in Serie A, ma a San Siro vinceranno i nerazzurri e il prossimo anno giocheranno in Champions. Spalletti lascerà la squadra con un terzo posto, farà di tutto per finire al meglio la stagione. Lascerà un buon ricordo per l'obiettivo raggiunto".