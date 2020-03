D'Amico sul taglio stipendi: "Piuttosto i club chiedano al Governo l'anno fiscale in bianco"

vedi letture

Il noto procuratore Andrea D'Amico, intervenuto a Radio Marte, ha risposto così a uno dei temi del giorno per quanto riguarda il calcio italiano, ovvero il taglio degli stipendi: "Bisognerebbe fare un anno fiscale in bianco, chi non può lavorare deve poter non pagare le tasse. È giusto che anche le società di calcio si facciano sentire dal Governo. Per i giocatori della Juve è possibile rinunciare a qualche mese di stipendio, per i giocatori magari di serie B o altre categorie diventa più complicato. I calciatori sono lavoratori come gli altri. Sindacato? Non possono fare questa trattativa per tutti, perché ogni singolo con i loro agenti dovranno trattare le rispettive situazioni".